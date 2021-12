Meaux : Forum de l'alternance, mercredi 4 mars

Cette manifestation vise à promouvoir l'alternance, de proposer des offres d'emploi en alternance, et d'accompagner les entreprises à pourvoir leurs offres en alternance, de découvrir les métiers en tension rencontrant des difficultés de recrutement (BTP, tourisme, métiers de bouche…), d'informer et de conseiller sur les métiers et les formations en alternance et de proposer un espace coaching emploi (aide à la rédaction CV, simulation d'entretien…). Des conférences liées à l'alternance seront proposées.

Ce forum est destiné aux demandeurs d'emploi de tout âge, aux salariés en reconversion, aux personnes en situation de handicap, aux collégiens, lycéens et étudiants.

Gratuit et ouvert à tous. De 9 h 30 à 17 heures, au Colisée de Meaux

73 avenue Henri Dunant, Meaux