Emploi local : Les employeurs appelés à s'inscrire sur Job77.fr

« La plateforme nous donne un visuel direct sur les candidats potentiels au niveau local, c'est juste parfait », lance Michel Soulat, directeur de la société Mat Isol, implantée à Ury et spécialisée dans le négoce de matériaux destinés à l'isolation des bâtiments.

Mise en place par le département dans l'objectif de rapprocher entrepreneurs et bénéficiaires du RSA, la plateforme Job 77 intègre en effet une fonction de géolocalisation. Simple d'utilisation, elle est aussi gratuite pour tous les entrepreneurs souhaitant recruter près de chez eux. « Le processus est super rapide, j'ai eu trois contacts dans la foulée de mon inscription, dont Gaëlle Cazin d'Honincthun », poursuit Michel Soulah, en désignant sa nouvelle assistante commerciale. « J'ai reçu un courrier du Département pour m'inscrire sur le site et y déposer mon CV, le lendemain j'avais une correspondance avec Mat Isol », témoigne Gaëlle Cazin d'Honincthun, qui était au RSA depuis deux ans et ne cherchait pas dans le domaine commercial.

L'envie de travailler et la capacité à intégrer de nouveaux savoirs étant privilégiées chez Mat Isol, l'ex-postulante a pu intégrer l'entreprise dès le 1er octobre dernier. « Quand on veut travailler, on peut faire ce que l'on veut. Tant que l'on veut apprendre, c'est possible », ajoute-t-elle, sur la même longueur d'onde que ses employeurs.

Près de 10 contrats déjà signés

Sur les plus de 3 000 allocataires inscrits (10 % du total), près 1 250 CV ont été créés et quelque 480 postes sont à pourvoir. Une dizaine de contrats de tous types a déjà été signée depuis le lancement de la plateforme, lors du Congrès des maires et des présidents d'EPCI de Seine-et-Marne fin septembre. « Il s'agit essentiellement d'allocataires proches de l'emploi, pour les autres, les freins sociaux sont pour l'instant trop lourds », indique Sophie Revil-Courtois, chargée de projets emploi au Département. De fait, 8 000 allocataires sont visés par le dispositif, sur les 30 000 bénéficiaires seine-et-marnais.

Outre les avantages de la gratuité et de la géolocalisation des offres, cette plateforme permet aux entrepreneurs de choisir « des critères très précis répondant à leurs besoins ». Ces derniers peuvent être prévenus par mail ou par sms, et ce, rapidement, grâce à un algoritme de matching manifestement performant. En cas de sortie du dispositif du RSA, les allocataires peuvent rester inscrits six mois sur job77.fr. « Cet argent du RSA, une fois économisé, peut être réorienté vers d'autres politiques de solidarité », se réjouit le président du Département, Patrick Septiers.

Et l'élu de préciser : « il s'agit uniquement de viser les allocataires du RSA, nous ne remplaçons pas Pôle Emploi ». Informations : 01 64 14 77 77 ou job77@departement77.fr