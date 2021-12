Forum de l'emploi à Lagny-sur-Marne, mercredi 13 mars à 10h

Des ateliers seront organisés pour booster vos recherches, ainsi qu'un bar à CV et un mur des offres et des professionnels à votre écoute. Il n'y a plus qu'à apporter votre CV et votre lettre de motivation. L'occasion également de découvrir des secteurs qui recrutent et les métiers de demain pour les étudiants (collèges, lycées, études supérieures). Ouvert à tous. Entrée libre.

Cet événement est organisé par la Mission locale des Boucles de la Marne, Pôle Emploi Lagny, le SIJ de St-Thibault et le PIJ de Lagny, avec le soutien de Marne et Gondoire et du Commissariat général à l'égalité des chances.

Mission locale des Boucles de la Marne :

01 60 07 34 97

Salle du Totem

Lagny-sur-Marne​

6 avenue André Malraux

Arrêt de bus Georges Seurat - Collège des 4 Arpents

www.facebook.com/events/314815372501565