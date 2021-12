Job dating de l'apprentissage, du 12 novembre au 5 décembre

Le Premier ministre a identifié le développement de l'apprentissage comme l'un des chantiers prioritaires de la mobilisation nationale pour l'emploi et la transition écologique et numérique (circulaire du 2 août 2019). En conséquence, le préfet de la région Île-de-France a défini différents axes de travail et de mobilisation parmi lesquels figurent l'organisation de sessions de rencontre entre jeunes motivés et entreprises.

Au niveau régional, chaque année, 15 000 postes en apprentissage ne trouvent pas preneur.

Différentes réunions ont eu lieu en présence de nombreux acteurs afin de dénombrer précisément les offres d'apprentissage encore à pourvoir, de préparer les futurs candidats :

missions locales, pôle emploi, cap emploi, organisations patronales, entreprises, CFA, éducation nationale, Direccte, préfecture, EPCI…

Faisant suite à ces réunions, sept rendez-vous de l'apprentissage ont été programmés. Ils permettent aux jeunes du territoire de rencontrer les centres de formations et les entreprises proposant des offres d'apprentissage à pourvoir.

Les prochains rendez-vous :

-Mission locale du plateau de Brie à Ozoir-la-Ferrière, salle Beaudelet, 10 avenue Henri Beaudelet le 19 novembre après-midi

-Mission locale des boucles de la Marne, Maison des services publics, 27 place d'Ariane, Chessy, 26 novembre à partir de 15 h

-Salon emploi Grand Paris Sud rive droite, salle Le Millénaire à Savigny-le-Temple, 3 place du 19 mars 1962, le 5 décembre de 10 h à 17h