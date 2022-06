“Emmenez-moi… “, le festival du patrimoine

Ce nouveau festival du patrimoine ouvrira ses portes à quatre nouveaux sites remarquables : les villages d’Egreville et de Donnemarie-Dontilly, la ville de la Ferté-sous-Jouarre et le château du Martroy, à Chauconin-Neufmontiers. À travers cet événement, le Département souhaite faire découvrir aux Seine-et-Marnais les richesses de leur territoire, mais aussi attirer les Franciliens avec une offre culturelle diversifiée. L’intérêt est de développer, avec les acteurs locaux, l’attractivité du territoire dans le but de renforcer la dynamique économique et touristique. Au total, 14 sites remarquables seront à découvrir en Seine-et-Marne durant 16 jours.