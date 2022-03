Emmanuelle Wargon valorise la filière chanvre à Aulnoy

Ce déplacement a débuté par la visite, à Aulnoy, de Wall Up et Planète Chanvre, deux entreprises spécialisées dans la production, la transformation et l’utilisation du chanvre, plante très présente en Seine-et-Marne. Wall up est la première usine française de panneaux préfabriqués isolés en béton de chanvre sur base ossature bois. Elle réalise 50 000m² de parois isolées par an. De son côté, Planète chanvre, usine créée en 2011 par douze agriculteurs, transforme chaque année 5 000 tonnes de chanvre pour des usages multiples (isolation des bâtiments, paillage des massifs de fleurs, litière pour les chevaux et les petits animaux). Aujourd’hui, cette entreprise mobilise une centaine d’agriculteurs dans un rayon de 40 kilomètres.

Emmanuelle Wargon s’est ensuite rendue à Trilport pour y découvrir l’écoquartier “Ancre de Lune”, projet exemplaire en matière d’utilisation de matériaux biosourcés et de performances énergétiques. Labellisé dans le cadre de la démarche Ecoquartiers, cet écoquartier a remporté le premier appel à projets du fonds de recyclage des friches dans le cadre du plan “France Relance”.