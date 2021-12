Emmanuelle Cosse en visite auprès d'un quartier de sinistrés de Bagneaux-sur-Loing

Un moyen de faire le point, et de mieux orienter la réponse de l'Etat et l'aide apportée aux sinistrés, dans une agglomération qui a vu l'eau monter jusqu'à 1,80m.

Les différents sites industriels (dont KeraGlass, Pyrex, Corning) basés sur la ville, fortement touchés, n'ont pas non plus été oubliés par la délégation (composée notamment de : Claude Jamet, maire de Bagneaux, Nicole Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne, Bernard Cozic 2e adjoint à la ville de Nemours, Isoline Millot, vice-présidente du département et conseillère départementale du canton de Nemours, Jean-Luc Marx, préfet de Seine-et-Marne).

Diaporama