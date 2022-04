Emmanuel Macron réélu et vainqueur en Seine-et-Marne

Un scrutin marqué une nouvelle fois par un fort taux d’abstention (28, 01 %), le deuxième le plus important de l’histoire de la Ve République. En Seine-et-Marne, Macron l’a également emporté (56, 98 %), mais son avance sur Le Pen (43, 02 %) a été divisée par deux en cinq ans (80 000 voix contre 160 000 en 2017 où il avait obtenu 63, 9 % des voix contre 36, 1 % pour la candidate du RN).

Après avoir voté majoritairement en faveur de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) lors du premier tour (25, 87 %), le département a donc choisi le président sortant. Là encore, la participation a reculé (70, 38 %, soit près de quatre points de moins qu’en 2017 et cinq de moins par rapport au 10 avril). Les votes blancs et nuls ont atteint 8, 6 % (quatre fois plus qu’au premier tour). Au total, l’abstention s’est élevée à 29, 62, % sur le territoire, un taux supérieur à la moyenne nationale.

En l’espace de cinq ans, l’écart s’est donc resserré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celle-ci a encore gagné la bataille des villages seine-et-marnais (317 communes de la zone rurale sur un total de 507 l’ont placée en tête). Le “vote Mélenchon“ s’est toutefois et largement reporté sur Macron. Ainsi, à Montereau-Fault-Yonne où Jean-Luc Mélenchon avait obtenu son meilleur score (46, 82 %), les électeurs ont placé le président sortant en tête (58, 97 %), mais avec un taux de participation qui a chuté de dix points (de 66, 82 % à 36, 29 %). Le candidat LREM s’est également imposé notamment à Savigny-le-Temple (64 %), Moissy-Cramayel (62, 89 %), Noisiel (75, 81 %) et Torcy (77, 03 %). La victoire lui est également revenue à Meaux (60, 82 %), Chelles (66, 36 %) et Melun (64, 69 %), les trois plus grandes villes du département.