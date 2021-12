Emmanuel Macron a visité une école de Melun

Accompagné du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, il a échangé avec des élèves et des enseignants. Cette visite visait à « remercier les personnels éducatifs de leur engagement depuis le début de la crise et aborder avec eux le cadre sanitaire spécifique aux écoles et les moyens mis en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique », a indiqué l'Elysée.

La semaine prochaine, ce sera au tour des collégiens et des lycéens d'effectuer leur rentrée en présentiel et en demi-jauge. Celle-ci s'accompagnera d'un renforcement du protocole sanitaire : montée en puissance de tests salivaires dans les écoles primaires (400 000 cette semaine), fermeture des classes dès le premier cas de Covid-19 détecté, déploiement massif d'autotests pour les enseignants et les lycéens et accès prioritaire à la vaccination aux enseignants de plus de 55 ans.

Interrogé sur la réouverture des restaurants, Emmanuel Macron a affirmé qu'il espérait tenir l'objectif de la mi-mai uniquement pour les terrasses et pas forcément dans tous les départements. Quant aux établissements culturels, il a précisé qu'une réouverture sera possible dès la première phase, mais avec des jauges réduites.