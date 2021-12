Emerainville : Une mini-entreprise championne

Le projet a été conçu par huit étudiants en alternance en licence pro commerce Vente de solutions informatiques au CFA UTEC d’Émerainville. Il s’agit d’éducation au fair play dans les clubs de football. La prestation de base dure une heure et coûte 50 euros. L’équipe se déplace sur les terrains et sensibilise les jeunes au fair-play : respect de l’entraineur, de l’arbitrage, des règles, de l’adversaire, des coéquipiers… Sachant qu’un carton jaune se paie 7 euros et un carton rouge jusqu’à 50 euros, le retour sur investissement est certain pour les clubs.

L’un des membres fondateurs, Loïc Liegent, explique la genèse du projet et les perspectives d’avenir : « Nous avons d’abord fait une étude de marché. Nous nous sommes déplacés dans les clubs et nous avons eu de nombreux contacts pour savoir ce que les professionnels du milieu en pensaient. Les retours étaient très encourageants. Nous avons donc créé notre entreprise, préparé notre produit et la communication qui va avec. Cela nous a pris environ trois mois. Nous avons dans nos rangs un arbitre officiel qui nous apporte son expérience et qui peut mettre en avant son vécu dans le Val-de-Marne. Nous intervenons pour l’instant auprès des jeunes de 14 à 17 ans car c’est la tranche d’âge dans laquelle nous allons être les plus influents. Le résultat de nos actions est facilement évaluable au niveau du nombre de cartons reçus. (..) Si le district Seine-et-Marne et la ligue de Paris Ile-de-France sont d’accord, notre portefeuille clients pourra être très conséquent. Nous devrons déjà veiller à assurer une prestation de qualité, entière, optimale. Après, nous pouvons encore élargir nos produits aux entraineurs, aux parents, aux supporters… C’est une vraie niche, il n’y avait personne avant nous. Même la Fédération française de football n’avait rien mis en place ». Renseignements sur http://www.coachngo.fr/ .