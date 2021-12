Emerainville: la francilienne complètement fermée dans le sens Nord-Sud

Placé sous surveillance depuis plusieurs mois, le pont présente un délitement d'une partie du béton de la structure sous chaussée, qui a entraîné la défaillance d'une partie du joint de chaussée en surface. La Dirif explique que depuis mars dernier, cette dégradation a nécessité la neutralisation de la voie lente de la Francilienne intérieure, et la réalisation de réparations temporaires, le temps d'établir un diagnostic des désordres et d'étudier la solution technique de réparation pérenne à mettre en oeuvre. Il est donc nécessaire d'intervenir pour procéder à la réparation pérenne de ce joint. C'est pourquoi la Dirif a prévu, pour minimiser autant que possible l'impact sur les conditions de circulation, que les travaux de réparation soient organisés fi n juillet, à la période où le volume de trafi c est le plus faible, et en évitant les week-ends estivaux de départs et retours de vacances.

Elle précise toutefois que de fortes perturbations pourraient survenir au regard du nombre d'usagers qui empruntent habituellement la Francilienne à cette période de l'année. C'est pourquoi une information renforcée est mise en place pour permettre aux usagers d'adapter leurs itinéraires avec les déviations suivantes :

- Les usagers venant du sens Paris > province de l'autoroute A4 trouveront la sortie vers la Francilienne fermée au niveau de l'échangeur du Val Maubuée ; ils pourront poursuivre leur itinéraire sur la RD471.

- Les usagers venant du sens province > Paris de l'autoroute A4 seront invités soit à emprunter la RN36, soit à poursuivre jusqu'à l'A 86 puis à emprunter l'autoroute A6, ou la RN6, ou la RN406 puis la RN19.