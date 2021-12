Elyxan Aviation : les ailes du département

Partenaire privilégié des entreprises les plus influentes des régions Ouest, Sud et Est de Paris pour la gestion de leurs déplacements professionnels, Elyxan Aviation propose une assistance complète et une large gamme de services, lors des escales, dans le Sud de Paris.

Nouvelle alternative concurrentielle aux aéroports d'Orly, de Roissy et du Bourget, l'aérodrome de Villaroche est à présent ouvert au trafic aérien. Il bénéficie ainsi d'une position stratégique dans le Sud de l'Île-de-France pour les vols d'affaires. Profitant de cette montée en puissance des liaisons aériennes locales, il constitue aujourd'hui une option particulièrement intéressante et pertinente pour les dirigeants des groupes internationaux venus, sur le sol seine-et-marnais, retrouver leurs sièges sociaux ou nouer de nouveaux partenariats commerciaux.

Le potentiel touristique du département est par ailleurs un facteur essentiel de montée en puissance du trafic de cet aérodrome de Villaroche :

- Le Château de Vaux le Vicomte, à quelques minutes, offre la possibilité de travailler en étroite collaboration.

- Disneyland Paris représente un autre partenaire et acteur incontournable très recherché.

- The Bicester Village collection - La Vallée Village Paris, Outlet des marques de luxe et des créateurs, accessible en 35 minutes.

Assistance et services VIP

Au sein de cet environnement en plein développement, Elyxan Aviation propose une large gamme de services aujourd'hui indispensables à l'accueil et au bien être des passagers des vols d'affaires, de tourisme d'affaires et de tourisme, et à leurs équipages.

Tous peuvent notamment bénéficier du confort d'un salon VIP avec une vue directe sur les appareils en préparation. Ils sont accueillis avec le plus grand raffinement dans un cadre haut de gamme, ainsi qu'un environnement cosy et chaleureux où ils peuvent prendre des soft drinks et consulter la presse internationale.

Les équipages peuvent, quant à eux, se reposer dans des alvéoles de repos qui leur sont dédiées. Ils disposent par ailleurs d'un accès gratuit à internet depuis la salle de préparation des vols où ils ont accès à toutes les informations nécessaires : plan de vol, météo, Notams, traitements des créneaux éventuels.