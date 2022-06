Elisabeth Detry présidente de Seine-et-Marne Emploi Handicap

Elisabeth Detry, ancienne présidente de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France et de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne, vient d’être élue par le conseil d’administration de Seine-et-Marne Emploi Handicap (SMEH). Elle succède à Michel Calmy, maire du Vaudoué et désormais président de la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau. Il restera président d’honneur de SMEH. Celui-ci est un organisme de placement spécialisé (OPS) exerçant une mission de service public. Il est en charge, sur un périmètre départemental, de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Son siège est situé à Dammarie-les-Lys.