Elisabeth Borne valorise l’apprentissage à Bailly-Romainvilliers

Pour ce déplacement en Seine-et-Marne, Élisabeth Borne était accompagnée d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Sa venue au domaine Villages Nature Paris Center Parcs, à Bailly-Romainvilliers, tout près de Disneyland Paris, avait pour but de mettre en avant les dispositifs mis en place par le gouvernement en faveur de l’apprentissage. Le complexe de Bailly-Romainvilliers a, par exemple, bénéficié d’aides exceptionnelles pour faciliter le recrutement d’apprentis. Au cours de sa déambulation, la Première ministre a pu rencontrer et échanger avec des jeunes apprentis, ainsi qu’avec leurs maîtres d'apprentissage. « Je suis déterminée à atteindre le plein emploi. L’apprentissage est une des clés pour parvenir à cet objectif et c’est pourquoi, avec Olivier Dussopt, j’ai souhaité me rendre à la rencontre des apprentis de ce Village Nature », a déclaré Elisabeth Borne.

En 2021, année record, 730 000 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage dans 380 000 entreprises différentes. 70 % des apprentis, ayant commencé une formation en 2020, ont trouvé un emploi dans les 12 mois suivant la fin de leur formation.