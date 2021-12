Éléphant Vert s’engage pour une agriculture durable et citoyenne

Cette transaction entre Éléphant Vert et SBM Company, acteur majeur du jardinage grand public, va être officialisée dans les prochains jours. Rachetée par Eléphant Vert en 2017, Or Brun est devenue une marque leader sur le marché du jardinage de produits naturels utilisables en agriculture biologique et fabriqués en France.

Désormais, Éléphant Vert va concentrer sa croissance sur des produits bio intrants innovants pour le segment agricole. La cession d’Or Brun va, en effet, permettre au groupe d’intensifier et d’accélérer ses investissements dans les domaines des biostimulants et des produits de biocontrôle. Des acquisitions stratégiques sont d’ailleurs programmées dans un proche avenir.

« Ce fut un plaisir et un honneur d’accompagner le parcours d’Or Brun », a souligné Peter Brändle, directeur général d’Eléphant Vert. « Je suis particulièrement impressionné par les nouvelles gammes de produits qui seront lancées en 2022. J’ai aussi apprécié le développement continu et conséquent des multiples canaux de distribution avec de très belles performances en termes de notoriété, d’attractivité et de commercialisation. »

Créée en 2012, Éléphant Vert développe et distribue donc des biosolutions innovantes pour répondre aux attentes de filières agricoles durables et citoyennes. Ces biosolutions favorisent la fertilité et la régénération des sols et protègent les cultures contre les maladies et les ravageurs. Partenaire des agriculteurs, l’entreprise de Serris répond à tous les besoins de leurs cultures et améliore la durabilité de leurs productions. Le groupe développe et commercialise son offre en Europe (France, Suisse et Belgique), mais aussi en Afrique (Maroc, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Kenya et Tanzanie).

Éléphant Vert couvre une large gamme de procédés industriels, tels que la production d’engrais organiques via ses plateformes de compostage, en passant par la formulation de biointrants ou encore la production de micro-champignons et bactéries/levure grâce au procédé de fermentation. Enfin, le savoir-faire d’Éléphant Vert repose sur trois piliers : innovation, partenariats scientifiques et projets collaboratifs et respect de l’environnement.