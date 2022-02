Eléphant Vert rachète la start-up Lipofabrik

Lipofabrik est une jeune pousse spécialisée dans les produits de protection et de biostimulation des plantes. En combinant leurs expertises, le groupe Eléphant vert et Lipofabrik ont l’ambition de renforcer significativement la compétitivité du nouvel ensemble auquel ils ont donné naissance. A travers cette acquisition, Eléphant Vert développe ainsi son portefeuille produit avec des innovations dans les biosolutions pour étendre à travers le monde une agriculture durable et responsable.