Electro Mob : une ambition sans bornes…

Elle a comme objectif un marché urbain avec Paris, sa couronne mais aussi l'ensemble de la France. Parmi ses clients, des copropriétés, des banques, des entreprises de services, des usines, des collèges, lycées et municipalités.

Une entreprise créée par Eywaz Kilic, Sénartais et contrôleur de gestion de formation en école de commerce. « J'ai décidé de créer mon entreprise il y a plus d'an, raconte-t-il. Lors de mon dernier emploi, je perdais beaucoup de temps dans les transports. Deux heures aller-retour. Pendant mes déplacements, j'écoutais la radio et un jour je suis tombé sur un talk-show qui parlait de ce sujet. Je m'intéressais déjà aux nouvelles mobilités, mais on parlait du véhicule électrique en abordant surtout les freins à son développement : le prix des véhicules, l'autonomie et la recharge. Je me suis donc intéressé aux systèmes de recharge des véhicules électriques ».

Condition sine que non

La question de la recharge constitue l'un des principaux freins, par exemple, à l'achat d'un véhicule électrique. Et ce, même si la Seine-et-Marne compte 168 bornes de recharges publiques pour 336 points de charge. La Seine-et-Marne est même le deuxième département le mieux équipé de France.

« On est sur un marché croissant, c'est 2,3 % des immatriculations de véhicules neufs en octobre 2019. Le véhicule électrique prend tout son sens lorsque l'on roule beaucoup. Chez Electro Mob, nous développons un service unique d'installation d'infrastructure de recharge clé en main. Nos bornes s'installent facilement et partout, à la maison ou au bureau, directement sur le compteur électrique existant, par un électricien qualifié. Notre différence ? Nous disposons de la qualification Qualifelec nécessaire à l'installation de borne de recharge, conformément au décret IRVE-2017. Avec nous, le client est rassuré et a l'avantage d'avoir le même interlocuteur de la conception jusqu'à l'installation de l'infrastructure et des équipements ».

Offres labellisées

Les particuliers peuvent enfin compter sur le bonus écologique et la prime à la conversion. Les offres que propose Electro-Mob sont labellisées par Advenir, un programme financé par les CEE et qui subventionne la mise en place de bornes en entreprise et en co-propriété. « Au début il a fallu faire sa place et se faire connaître dans ce nouveau secteur. Nous sommes plutôt confiants car le véhicule électrique représente l'avenir de la mobilité et notre savoir-faire unique de la conception jusqu'à l'installation nous permet d'apporter une offre sur-mesure, clé en main. Au niveau local, nous implantés en Seine-et-Marne et nous travaillons notamment avec des concessionnaires locaux. Nous avons développé notre réseau de partenaires dans toutes les régions de France afin d'adresser le marché national. Nous recrutons actuellement de nouveaux collaborateurs pour grandir ensemble dans cette aventure ! », conclut Eywaz Kilic.