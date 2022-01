Électrification de la ligne Paris-Troyes : « accélérer l'opération »

Étaient présents à ce point d’étape, François Baroin, maire de Troyes et président de Troyes Champagne Métropole, Jean Rottner, président de Région Grand Est, Philippe Pichery, président du Conseil départemental de l’Aube, Luc Lallemand, président-directeur général de SNCF Réseau, et Stéphane Rouvé, préfet de l’Aube.

Les élus ont fait part au ministre et au président de SNCF Réseau de leurs attentes « sur les coûts et les délais de l’électrification complète jusqu’à Troyes », ainsi que « des difficultés de circulation à nouveau rencontrées cet automne sur la ligne ». Ils ont rappelé leur attachement à « faciliter l’achèvement de cette électrification tant attendue » et se sont déclaré « prêts à étudier toute solution permettant d’accélérer le calendrier, tout en maîtrisant les coûts ».

De son côté, Jean-Baptiste Djebbari a confirmé, sur la proposition de SNCF Réseau, que la mise en service de la phase 1 de l’électrification, de Gretz-Armainvilliers à Longueville, était bien prévue pour octobre 2022. S’agissant de la phase 2 de l’électrification jusqu’à Troyes, le président de SNCF Réseau s’est engagé à lancer immédiatement une étude pour réduire sensiblement la durée des travaux.

Sur la base des résultats à venir de cette étude, le ministre a demandé la réunion en février prochain du comité de pilotage du projet « pour valider les coûts définitifs de la phase 1 et des études de la phase 2 », en vue de signer les engagements financiers nécessaires sans interruption de l’opération.