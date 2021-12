Electrification de la ligne P : un train pour Provins supprimé en soirée

Pour maîtriser au mieux ce délai, SNCF Réseau a décidé de commencer les travaux chaque soir plus tôt. D'où la suppression du train de 20 h 46 dans le sens Paris-Provins. Le dernier train partira donc à 19 h 46. Après, il faudra se replier sur le TER Grand-Est au départ de la gare de l'Est à 20 h 20, descendre à la gare de Longueville et utiliser des bus de substitution pour rejoindre Provins. Les trains de l'axe Coulommiers (20 h 16 et 21 h 16), toujours au départ de la gare de l'Est, constitueront une autre option. Il faudra descendre à la gare de Marles-en-Brie avec, là aussi, un système de bus qui desserviront toutes les gares jusqu'à Provins. Dernière possibilité, à partir de 21 heures, avec des bus qui circuleront entre Paris et Provins.