Electric Loading, une entreprise moisséenne à la pointe

La start-up Electric Loading est née d'un constat, celui de son président fondateur, Christophe Matias, qui, souhaitant investir dans l'électrique, a cherché à recharger son véhicule lors d'un essai. Malgré les alertes, la borne n'a pas été détectée, donc le véhicule jamais rechargé. Stupéfait par cette expérience et conscient des grands changements énergétiques qui s'opèrent dans le monde, Christophe Matias s'est alors lancé comme défi de faciliter la vie des utilisateurs de véhicules électriques. L'entreprise seine-et-marnaise est aujourd'hui constituée d'une équipe de 12 passionnés.

Christophe Matias démarre l'aventure d'Eletric Loading dans un garage : « Le développement est celui d'une start-up classique. Nous avons travaillé dur et nous avons eu la chance de croiser des personnes aussi passionnées et motivées que nous pour avancer. Bien entendu, nous avons aussi été rapidement confrontés à un besoin de fonds. Nous avons eu la chance de rencontrer des business angels qui ont cru en notre projet au bon moment. Ils nous ont permis de faire notre première levée de fonds. Cet enchaînement rapide et le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui dans la transition énergétique nous positionnent comme le seul acteur du marché capable de proposer une solution clé en main pour les utilisateurs de l'électrique. Notre solution, simple et ultra-rapide s'adapte à tous les types de véhicules du marché actuel. »

L'année charnière

Cette année 2018 est une année importante pour Electric Loading, qui va lancer son produit Equick : « Cette solution économique et modulaire peut s'installer et s'adapter au gré des besoins des utilisateurs, stations-service, parkings, agglomérations, etc. Nous travaillons déjà sur les premières études de faisabilité avec des industriels et des communes qui ont été séduits par notre solution et souhaitons pouvoir vous présenter les installations d'ici à quelques mois. Aussi, nous continuons nos développements R&D, car la concurrence existe et les technologies évoluent très rapidement… Nous voulons garder notre avantage compétitif et notre longueur d'avance ! »

Christophe Matias évoque l'axe majeur de cette année 2018 : la communication. « Le récent CES de Las Vegas nous conforte dans l'idée que nous devons faire connaître notre produit et le présenter en Europe, mais aussi sur les autres continents ! Vous l'aurez compris, notre ambition est énorme pour répondre aux besoins du marché et nous offrons LA solution permettant de charger facilement et rapidement les véhicules électriques. »