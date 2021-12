Electric Loading dans le grand bain

« Nous recherchions en Seine-et-Marne un site compris entre 11 et 15 ha pour nous implanter et nous développer », nous confiait Christophe Matias en mars dernier, alors qu'il venait d'être désigné lauréat des challenges numériques à la CCI Seine-et-Marne. Avec l'acquisition de locaux à la ferme de Villepècle à Lieusaint, c'est une nouvelle étape qui se profile pour le président-fondateur de la pépite Electric Loading, spécialisée dans la conception et la réalisation bornes de recharge universelles et ultrarapides pour les véhicules électriques. L'entreprise vole

« désormais de ses propres ailes », comme l'a rappelé récemment Grand Paris Sud, qui accompagnait Electric Loading depuis la fin 2016 au sein de deux ateliers situés à l'éco-pépinière de Moissy-Cramayel. Il faut dire que sa présence sur des salons, notamment au CES de Las Vegas, avait « conforté Christophe Matias dans sa volonté de conquérir des marchés nationaux », qui confiait à Grand Paris Sud, que les résultats dépassaient « les attentes de l'entreprises, avec plus de 400 contacts, dont une cinquantaine d'investisseurs et partenaires très intéressés ». Les locaux ayant été inaugurés la semaine dernière, les conditions sont désormais réunies pour faire de cette jeune pousse une grande entreprise.