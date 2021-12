Electric Loading accompagnée par Grand Paris Sud

« Cette nouvelle aventure a été rendue possible grâce au travail d'équipe et au partenariat avec les services de Grand Paris Sud. Nous souhaitions réellement trouver de nouveaux locaux au sein de l'agglomération. Les rapports que nous avons entretenus depuis notre arrivée à Moissy-Cramayel nous ont donné l'envie de rester dans ce secteur. Nous avons également noué des liens avec les élus locaux dans les différentes communes avec lesquelles nous développons des projets »,

commente Christophe Matias, président fondateur d'Electric Loading.

Spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de recharge innovants et ultra-rapides pour les véhicules électriques, l'entreprise souhaitait que les nouveaux locaux répondent à différents critères :

évolutifs (atelier et stockage) intégrant une proportion significative de bureaux, une durée de bail flexible, un transformateur de 350 kWh minimum, un prix modéré, un accès aux transports en commun ou encore un nombre de places de parking suffisant.

La Ferme de Villepècle à Lieusaint répond à ces critères : souplesse du bail, possibilité de locaux évolutifs avec extension possible, niveau de loyer, travaux de cloisonnement et d'accessibilité au Très Haut Débit.

« Les relations entre l'agglomération et Electric Loading ont débuté lors des conventions d'affaires du Club éco activités de Grand Paris Sud. À l'éco-pépinière, l'entreprise a bénéficié d'une convention de revitalisation, d'un accompagnement individuel (en termes de communication, recrutement, juridique, financements…), de nombreuses mises en relation et de visibilité comme au

MIPIM 2018 avec une borne de recharge électrique en exposition sur le stand de Grand Paris Sud (photo ci-dessous, NDLR). C'est le rôle de la pépinière de permettre la consolidation et le développement des start-up », témoigne Francis Chouat, président de Grand Paris Sud.

« Electric Loading illustre la stratégie “territoire des possibles” de l'agglomération et l'action de notre guichet unique à destination des entreprises », ajoute Michel Bisson, président délégué de Grand Paris Sud en charge du développement économique et maire de Lieusaint.