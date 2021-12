Elections régionales : Valérie Pécresse réélue présidente de la région Île-de-France

Avec un score de 45, 9 % des voix, la présidente sortante a largement devancé la liste d'union de la gauche menée par l'écologiste Julien Bayou (33, 7 %). En revanche, déception pour la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella qui n'a recueilli que 10, 8 % des suffrages exprimés. Camouflet également pour La République en Marche. La liste de la majorité présidentielle, incarnée par Laurent Saint-Martin, n'est pas parvenue à franchir la barre des 10 % (9, 6 %).

En Seine-et-Marne, 22 candidats ont été élus et siègeront au conseil régional. On notera la présence, notamment, de Louis Vogel, le maire (Agir) de Melun, Raquel Garrido (La France Insoumise), Gilles Battail, le maire (Les Républicains) de Dammarie-les-Lys, James Chéron, le maire (UDI) de Montereau-Fault-Yonne et Aymeric Duroc, le chef de file du RN dans le département.

Les 22 élus en Seine-et-Marne :

Liste Julien Bayou (UGE) : Stéphanie Le Meur, Philippe Juraver, Raquel Garrido, Paul Miguel.

Liste Laurent Saint-Martin (UC) : Louis Vogel.

Liste Valérie Pécresse (UD) : Valérie Lacroute, Gilles Battail, Hamida Rezeg, Eric Jeunemaître, Anne Chain-Larché, James Cheron, Angela Pascoa Dos Santos, Frédéric Valletoux, Thi Hong Chau Van, Jean-Louis Durand, Mme Laure-Agnès Mollard-Cadix, Benoît Chevron, Nathalie

Tortrat.

Liste Jordan Bardella (RN) : Aymeric Durox, Béatrice Roullaud, François Paradol, Martine Demonchy.