Elections : Patrick Septiers prive Martine Bullot de ses délégations

Suite à l'annonce du soutien, lors des prochaines élections départementales (20 et 27 juin) du Rassemblement national à Martine Bullot, vice-présidente LR du Département, Patrick Septiers lui a retirée immédiatement ses différentes délégations (sport et jeunesse, attractivité et Maison des solidarités de Meaux).

‘'C'est avec surprise et incompréhension que j'ai appris que Martine Bullot (ainsi que son binôme Fabien Vallée, maire de Jouarre) a accepté le soutien du Rassemblement national pour sa campagne électorale dans le canton de La Ferté-sous-Jouarre, a déclaré Patrick Septiers. En tant que chef de l'exécutif départemental, je ne peux cautionner ce soutien apporté à une vice-présidente du Département par un parti dont les idées sont incompatibles avec le projet que nous portons pour la Seine-et-Marne. Une ligne rouge a été franchie et j'ai donc pris la décision de lui retirer immédiatement toutes ses délégations en tant qu'élue départementale.''

Si Martine Bullot n'a pas encore souhaité s'exprimer, en revanche, Aymeric Durox, délégué départemental du RN, s'est félicité sur Twitter, de voir son parti apporter son soutien à la candidature du duo Bullot-Vallée.