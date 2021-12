Elections départementales : un duel LR – RN au second tour

Il a également vu le parti Les Républicains, qui arrive en tête avec 23,15 %, confirmer son leadership. Il est talonné par un Rassemblement National (21,15 %) qui espérait beaucoup mieux. Quant à la gauche, elle a plutôt bien résisté (10,69 % pour l'Union de la gauche et des écologistes notamment). Enfin, LREM et la majorité présidentielle n'ont pas du tout existé (1,57 %).

En vue de l'élection du futur président du conseil départemental (prévue le 1er juillet) et dans son duel annoncé avec Patrick Septiers, l'actuel président de l'Assemblée départementale, Jean-François Parigi a marqué nettement des points. Soutenu par sa liste ‘'Seine-et-Marne Rassemblée'' (qui sera présente dans 17 des 23 cantons seine-et-marnais), le député (LR) de Meaux (accompagné de Sarah Lacroix) a dépassé les 50 % (50,89 % exactement). Il n'a toutefois pas obtenu 25 % des inscrits, ce qui lui aurait permis de gagner dès ce premier tour. Les deux représentants du RN (Roberte Gastineau et Baudoin Loron) arrivent loin derrière avec 16,46 % et seront ses adversaires au second tour.

Quant à Patrick Septiers (UDI), il arrive aussi en tête dans son canton de Montereau (32,29 %). Faisant équipe avec Majdoline El Abidi, il fera face, au second tour, au RN représenté par le binôme Isabelle Thieffry-Dominique Lioret (22,55 %).