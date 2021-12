Elections consulaires 2016 : les entreprises ont la parole

Des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants du commerce, de l'industrie et des services seront élus dans les huit départements (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise). En participant à ce vote, les entreprises choisiront les élus qui les représenteront pour les cinq ans à venir et qui mettront en œuvre le développement de cet accompagnement.

Principales étapes de l'élection :

- Un formulaire leur a été adressé par la CCI Paris Ile-de-France pour identifier ou désigner les futurs électeurs, à retourner au plus tard le lundi 2 mai si les informations sont erronées.

- Entre le 18 juillet et le 25 août, les chefs d'entreprises et les cadres dirigeants pourront consulter les listes électorales auprès de chaque CCI de la région Ile-de-France, de la Préfecture de Paris et dans chaque greffe de tribunal de commerce.

- A partir du 20 octobre, les futurs électeurs recevront le matériel de vote. Le scrutin sera ouvert jusqu'au mercredi 2 novembre par Internet (sur un site dédié) ou par courrier.

- Annonce des résultats le jeudi 10 novembre.