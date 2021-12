Elcimaï, partenaire des 100 ans du Medef Seine-et-Marne

Créé à Melun en 1992 par Pascal Denier, le Groupe Elcimaï n'a cessé de se développer et de renforcer ses compétences. Au-delà de l'ingénierie informatique et numérique et de l'immobilier professionnel et logistique qui sont ses métiers historiques, le Groupe est aujourd'hui une ETI également spécialisée dans le conseil environnemental et dans le conseil en organisation industrielle et excellence opérationnelle. Elcimaï offre de façon unique un modèle d'ingénierie intégrée global qui lui permet de répondre aux projets les plus ambitieux, en France comme à l'international. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2018 et devrait atteindre 70 millions d'euros cette année.

Comme le souligne Pascal Denier, « Il était naturel pour le Groupe Elcimaï de s'associer au centenaire du Medef Seine-et-Marne, premier réseau interprofessionnel du département. Notre volonté de contribuer à l'essor de l'économie locale est sans conteste. En l'occurrence, nous entendons tout particulièrement contribuer au développement du site de Paris-Villaroche, appelé à devenir un pôle de l'industrie aéronautique de premier plan en Ile-de-France. »

L'usine 4.0 au cœur de l'expertise d'Elcimaï

À travers les différentes filiales qui composent son pôle immobilier, mais aussi celles dédiées au numérique et au process, les 300 ingénieurs du pôle Ingénierie du Groupe Elcimaï conçoivent et livrent des sites de dernière génération pour les industries les plus en pointe et dans tous les secteurs d'activité : aéronautique, agro-alimentaire, santé/cosmétique… Dans le cadre de sa démarche “Industries Ecoresponsables“, Elcimaï développe et optimise des solutions à la mesure de ses clients en termes de gestion, traitement et valorisation des coproduits et autres rejets industriels, mais également de productions alternatives d'énergies (solaire, photovoltaïque, biomasse, géothermie…). Le groupe fait ainsi le pari que l'usine du futur telle qu'il la conçoit contribuera à la revitalisation de l'industrie française : flexible et donc modulaire, éco-construite et donc durable, digitale et donc connectée, tout en laissant sa place à l'homme.