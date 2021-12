Elcimaï lauréate Innov'Up

Pour faire de l'innovation un levier prioritaire au renforcement de la compétitivité des entreprises, l'Etat et la Région Ile-de-France ont investi à parité 20 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projets Innov'up Leader PIA, opéré par Bpifrance.

Afin d'accélérer l'émergence de futurs leaders sur leur marché pouvant prétendre à une envergure nationale, voire internationale, et porteurs de projet d'innovation de rupture, la démarche vise à soutenir les projets les plus innovants et les plus ambitieux, portés par les entreprises d'Île-de-France engagées dans une démarche de recherche, de développement et d'innovation qui puissent favoriser leur croissance et leur compétitivité.

La Région a annoncé dernièrement que le Groupe seine-et-marnais Elcimaï, candidat avec son Concept d'Industrie du futur appliqué aux process, aux outils numériques, mais aussi à la conception du bâtiment lui-même, a été retenu pour bénéficier d'un soutien financier.

Ses équipes se consacrent en effet à l'étude des nouvelles adéquations et de la pérennité d'usage des bâtiments industriels, proposant des performances économiques en rupture avec les solutions standard.

Leurs recherches visent le développement d'un nouveau paradigme d'usine du futur constitué : d'une “enveloppe industrielle durable” pouvant accueillir des procédés industriels évolutifs dans des secteurs d'activité variés ; de modules évolutifs, dont ceux liés aux productions d'énergie, à la fourniture des fluides utilitaires ; d'outils numériques garantissant les niveaux de performance attendus tout au long de la vie de l'unité de production ; d'une méthodologie d'intégration.

« Cette aide accordée par Bpifrance est une réelle opportunité pour avancer nos compétences dans l'usine du futur. Elle va nous permettre d'aller encore plus loin et d'afficher un savoir-faire différenciant » se réjouit Jean-Pierre Fradin, président d'Elcimaï Ingénierie. Les équipes dédiées à ces recherches au sein du Groupe Elcimaï sont encadrées par Hervé Marcastel, directeur de l'innovation, expert Usine du futur, avec Philippe Olivier, responsable du pôle Synergies et Stéphane Roujol, expert énergie.