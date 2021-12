Elcimaï Ingénierie et Elcimaï Ouest fusionnent

L'organigramme juridique du groupe, fondé en 1992 et dont le siège est situé à Melun, gagne ainsi en lisibilité. Quant à cette nouvelle entité, représentant 70 collaborateurs (répartis à Melun, Lyon, Rennes, Nantes et Challans) et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle va gagner en visibilité et en performance. Les équipes ont d'ores et déjà uni leurs expertises métiers depuis plusieurs années, alors que le groupe s'est pleinement orienté vers le développement de son savoir-faire dans le domaine de l'éco-industrie. Une convergence des compétences qui va notamment être mise au service de l'enveloppe industrielle durable (EID), concept imaginé par Elcimaï et retenu par le gouvernement dans le cadre du plan « Pack Rebond » pour la reconquête industrielle.