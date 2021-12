Elcimaï et l’EPA Sénart récompensés

Une victoire d’équipe. L’entreprise melunaise Elcimaï et l’EPA Sénart ont vu leur projet innovant, intitulé “Usine du futur 4.0“, primé dans la catégorie Smart & Green City “Aménageurs : la transformation urbaine la plus innovante“. Elcimaï avait été déjà distinguée en 2020 à l’occasion des trophées du Cadre de Vie. « Ce prix récompense l’engagement de toutes nos équipes et de notre partenaire Elcimaï, déclare Jérôme Forneris, directeur du développement économique de l’EPA Sénart. C’est la confirmation de la pertinence de notre stratégie en faveur du retour en Île-de-France des activités industrielles. »

Conçue pour être un site de production clé en main, cette “Usine du futur 4.0“ (22 000 m2) est constituée d’une offre réunissant un produit immobilier à hautes performances productives et environnementales et un foncier “prêt à construire“ de 5, 3 hectares avec une extension possible. Il est situé au sein du parc d’activités du Bois des Saint-Pères, sur les communes de Cesson et de Savigny-le-Temple.