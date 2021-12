Elcimaï crée une nouvelle entité

Elcimaï Software & Services (E2S) est née le 1er avril. Cette nouvelle entité résulte de l'absorption d'Elcimaï Financial Software par Elcimaï Informatique, société historique de l'entreprise melunaise. Dotée d'un effectif de plus de 100 collaborateurs, cette structure vise un chiffre d'affaires prévisionnel de 13 millions d'euros en 2021. Elle va œuvrer dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la santé et de la protection sociale. Son activité portera principalement sur l'édition/intégration de solutions progicielles modulaires. E2S fournira des prestations d'infogérance applicative, d'assistance technique et de développement de projets avec engagement de résultat.

« Le rapprochement de nos deux structures est naturel, explique Pascal Denier, président directeur général du Groupe Elcimaï. Grâce à une synergie plus forte entre les équipes, cette fusion va nous donner la possibilité d'adresser des projets de taille toujours plus importante, permettre une livraison simplifiée et une meilleure lisibilité de notre offre commerciale. »