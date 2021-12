Elcimaï, acteur de l'industrie du futur

Fondé il y a 25 ans par Pascal Denier, le Groupe Elcimaï, dont le siège est à Melun, est une holding française diversifiée et organisée autour de deux pôles : immobilier professionnel et informatique. Spécialisé dans l'immobilier de bureau, le conseil environnemental, industriel et logistique, ainsi que dans l'ingénierie numérique, cette société offre de façon unique un modèle d'ingénierie global.

À travers les différentes filiales qui composent son pôle immobilier, ses ingénieurs conçoivent et livrent des sites de dernière génération pour les industries les plus en pointe et dans tous les secteurs d'activité : aéronautique, agroalimentaire, santé/cosmétique… Il propose aux entreprises des analyses et solutions afin qu'elles créent, optimisent ou fassent évoluer leurs sites industriels et logistiques, dans une totale cohérence avec leur stratégie de développement.

Le Groupe Elcimaï compte désormais parmi les offreurs de solutions technologiques innovantes pour l'industrie du futur, répertoriés par les CCI.

Il a ainsi participé dernièrement à la réunion du Club des offreurs de solutions franciliens, lancé par la CCI Paris Ile-de-France pour développer une synergie entre les offreurs d'expertises technologiques complémentaires.