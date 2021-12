Eklo, l'hôtel écolo, arrive à Serris

L'écologie est ancrée dans son ADN. Créé en 2014 à Bordeaux, le groupe Eklo propose une offre écoresponsable et durable, de la construction à l'exploitation du bâtiment. Ce sera également le cas de son prochain hôtel érigé à Serris et dont l'ouverture est prévue le 30 mars. Une première en région parisienne après six réalisations en France, notamment à Bordeaux et à Clermont-Ferrand. Conçu par le cabinet d'architecture Patriarche, cet établissement a été construit par GA Smart Building et sa filiale Ossabois.

Situé à proximité de Disneyland Paris et doté d'une superficie de 1 650 m2, l'hôtel de Serris comptera 108 chambres, un restaurant, un bar, une terrasse et une salle de réunion. Fidèle à son concept novateur d'hôtellerie économique (à partir de 45 euros la nuit) et lifestyle, Eklo misera sur la convivialité. L'hôtel proposera une offre d'hébergement hybride et atypique avec différents types de chambre (de 10 m2 à 20 m2) : solo, double ou twin, famille et dortoirs de six lits privatisables convenant à un large public. Habitants et salariés du quartier pourront venir y travailler, organiser une réunion, boire un verre, mais aussi déjeuner ou dîner. Une cuisine collaborative sera, en effet, au menu.

Une faible empreinte carbone

Avec son modèle constructif hors-site en ossature bois, cet établissement aura une faible empreinte carbone. Son efficacité énergétique permettra notamment d'atteindre le niveau E1 du label “E+ C-.” Sa production d'électricité photovoltaïque, utilisée en autoconsommation, sera, en effet, supérieure à 10 kWh/m2 grâce à l'installation de panneaux solaires (140 m2) sur le toit. Les clients pourront également utiliser des robinets et des pommeaux de douche équipés d'aérateurs pour réduire la consommation d'eau, tandis que des économiseurs d'énergie sont présents dans toutes les chambres. Toutes ces mesures avaient permis à l'établissement de Bordeaux d'obtenir, en 2019, la cinquième place du classement des hôtels les plus écologiques établi par l'opérateur Betterfly Tourism. Son petit frère de Serris, pourrait bien, lui, viser une place sur le podium.

Celui-ci est le premier hôtel du groupe financé par la foncière Ekom Invest dans le cadre d'un partenariat avec Omnes Capital et la Banque des Territoires. Une collaboration qui pourrait être fructueuse pour Eklo. En plein développement, l'entreprise bordelaise espère, en effet, construire une quarantaine d'hôtels d'ici 2031.

Hôtel Eklo Marne-la-Vallée :

1, avenue du Couternois Serris.

Ouverture le 30 mars.