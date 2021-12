Eklo a inauguré son hôtel de Serris

L'inauguration officielle de cette sixième adresse du groupe hôtelier bordelais s'est déroulée dernièrement. L'hôtel de 108 chambres, situé à proximité de Disneyland Paris, possède une offre d'hébergement très large et hybride, avec des chambres classiques (duo et solo), ainsi que des chambres familiales, des dortoirs (six lits privatisables), des studios et un appartement. Le restaurant propose une cuisine faite maison. Une cuisine collective permet de se restaurer en toute liberté. Les habitants et les travailleurs du quartier peuvent, eux aussi, venir travailler, organiser une réunion, honorer un rendez-vous, boire un verre, mais aussi déjeuner ou dîner. Baby-foot, borne arcade et bibliothèque sont mis à la disposition de tous, alors qu'une salle de réunion de 10 personnes est à la disposition de la clientèle “affaires”.

Un ancrage local

La grande nouveauté de l'hôtel Eklo de Serris, c'est la création d'une épicerie. Ouverte à toute heure de la journée, et même pour les petits creux au milieu de la nuit, pour ceux qui souhaitent se restaurer en chambre ou pour ramener des souvenirs gourmands et locaux, elle propose du café de La Brûlerie de Meaux, de la bière locale “Au Second Degré”, des jus et soupes Marcel Bio, des apéros dîners de Super Producteur, ainsi que le miel Eklo produit dans les ruches de l'hôtel de Lille.

L'écologie est, en effet, ancrée dans l'ADN d'Eklo. Le groupe hôtelier propose des adresses écoresponsables, de la construction à l'exploitation. Celle de Serris ne fait pas exception. Construit en bois, cet établissement se caractérise notamment par une très grande efficacité énergétique (production d'électricité photovoltaïque utilisée en autoconsommation, maîtrise de la consommation d'énergies et d'eau et qualité de l'air garantie grâce à des matériaux adaptés et étiquetés A+). Quant aux lavabos et aux douches, ils sont équipés d'aérateurs pour réduire la consommation d'eau. Enfin, les chambres et les ascenseurs disposent d'ampoules LED et d'économiseurs d'énergie.

Globale et vertueuse - on peut ajouter la chasse aux plastiques à usage unique, le tri et la valorisation des déchets, ainsi que le sourcing de produits locaux et de saison - cette démarche permet ainsi de limiter l'empreinte carbone. En 2019, ces mesures avaient permis à l'établissement de Bordeaux de figurer à la cinquième place du classement établi par Butterfly Tourism. À l'hôtel Eklo de Serris de suivre le même chemin.

