Eiffage Immobilier livre 109 logements en bois à Bussy-Saint-Georges

Ce programme immobilier est composé de 26 maisons et de 83 logements collectifs, dont 52 ont été vendus en locatif intermédiaire In’li. Conçue par l’agence d'architectes Le Gera, sous la direction de l’architecte Charles Dolbakian, cette résidence adopte le principe de mixité de programmation. Les trois bâtiments collectifs n’excèdent pas le niveau R+3 et s’articulent en harmonie avec les maisons autour d'un îlot central paysagé. Ce projet s’inscrit également dans la stratégie bas carbone du groupe Eiffage par sa forte dimension environnementale avec une place prégnante accordée au bois (100 % bois pour les maisons individuelles et 50 % pour les logements collectifs).

C’est l’entreprise Savare, entité d’Eiffage Construction spécialisée dans la construction bois, qui a fabriqué et posé les murs et façades en ossature bois labellisée NF Habitat. Afin de lui garantir les meilleures performances énergétiques, le nouvel ensemble résidentiel est raccordé au réseau de chaleur urbain biomasse existant de l’écoquartier, prétendant ainsi aux meilleurs labels et certifications (RT 2012, label Effinergie + et certification NF Habitat HQE).