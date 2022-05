Edouard Philippe soutient Frédéric Valletoux à Nemours

Le 24 mai, Edouard Philippe, actuel maire du Havre et président du nouveau parti Horizons, est venu soutenir Frédéric Valletoux dans le cadre de la campagne électorale. A Nemours, tout d’abord, ils sont allés à la rencontre des habitants et des commerçants, effectuant notamment une halte au café L'Ecu de France. Cette première étape a été l’occasion pour les deux élus de débattre des enjeux des élections législatives (12 et 19 juin) et du projet présidentiel d'Emmanuel Macron tant au niveau national que pour la 2e circonscription. Frédéric Valletoux et Edouard Philippe se sont ensuite rendus à Aufferville. Ils ont visité la ferme de Filbois et échangé avec des agriculteurs.