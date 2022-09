Edouard Philippe a fait sa rentrée à Fontainebleau

Edouard Philippe s’est déplacé dans la ville impériale les 16 et 17 septembre à l’occasion de la clôture des journées parlementaires de son parti Horizons. Il a ainsi répondu à l’invitation de Frédéric Valletoux, ex-maire de Fontainebleau et désormais député de Seine-et-Marne et porte-parole de Horizons. C’est dans le théâtre de la ville et en présence d’Elisabeth Borne, l’actuelle Première ministre, qu’Edouard Philippe a prononcé son discours. Devant ses troupes, mais aussi sous les yeux d’Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, et de Christian Estrosi, maire de Nice, l’ancien Premier ministre a affiché sa loyauté envers le président Macron. Il a également rappelé ses priorités, se disant « aux côtés » du gouvernement, notamment pour réformer les retraites, et a souhaité que « le quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu ». Haut du formulaire