Edition 2016 de la Semaine de l'Industrie

Organisée à l'initiative du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la 6e édition de la Semaine de l'Industrie se tiendra, dans toute la France, du 14 au 20 mars prochain. Cet événement permet au grand public, et en particulier aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, de découvrir l’industrie et ses métiers, grâce à des journées portes ouvertes en entreprise, des forums des métiers, des ateliers pédagogiques, des jeux concours sur l’industrie, des conférences, des débats...

En Seine-et-Marne, l'opération est pilotée par la CCI 77, avec la préfecture et la Place des Métiers, en partenariat avec l'Éducation Nationale, la CGPME 77, le Medef 77, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Tourisme, l'UIMM 77, Pôle Emploi, Ingénieurs et Scientifiques de France, Seine-et-Marne Développement et les Collectivités territoriales et tous les dirigeants d'entreprises qui le souhaite.

Il sera ainsi possible de visiter des entreprises industrielles seine-et-marnaises telles que Mecacel industrie, Metal contrôle, Brioche Pasquier… et d’assister à des rencontres thématiques sur la découverte des métiers de la robotique ou l’intégration des nouvelles technologies par les filières industrielles. Les plus curieux pourront aussi découvrir la Snecma et le musée aéronautique et spatial Safran.

Comme tous les ans, cette manifestation concerne en priorité les jeunes, dans le but de leur faire connaître les métiers industriels et ceux qui recrutent, et de leur donner une image plus réaliste de ces métiers d'avenir, modernes, qualifiants et rémunérateurs. Les entreprises industrielles seine-et-marnaises pourront ainsi mettre en avant leurs produits et savoir-faire, leurs métiers et emplois, leurs salariés, leurs sites de production, leurs projets... et susciter des vocations.