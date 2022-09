Édith Piaf à l’honneur à Cocherel

C’est un grand moment musical que le service culturel du Pays de l’Ourcq va proposer ce samedi 24 septembre à Cocherel, petit village situé à côté de Lizy-sur-Ourcq. Intitulé “Edith Piaf, je me fous du passé“, ce spectacle a été mis en scène de façon originale par la compagnie Mascarade.

Paris, 1937 : le succès fulgurant d’Édith Piaf fait naître bien des vocations. À tel point qu’il conduit certains directeurs de cabarets de la capitale à embaucher des chanteuses à voix, plus ou moins ressemblantes, tentant aussi parfois de les faire passer pour Piaf elle-même. C’est dans ce contexte que la jeune Thérèse interprète dans la rue les chansons de son idole, accompagnée et soutenue par son frère. Sa voix hors du commun la fait remarquer un soir par un certain Marco, patron d’un cabaret des bas-fonds parisiens, qui ne tarde pas à l’engager et à utiliser sa ressemblance avec la vedette pour remplir sa salle.

Des acteurs envoûtants

Un texte d’une intensité vibrante mêlant subtilement fiction théâtrale et histoire vraie, des acteurs envoûtants aux traits réalistes, deux bouleversantes chanteuses à la voix saisissante associée à de mythiques chansons, une mise en scène et une direction musicale exceptionnelles font d’“Édith Piaf, je me fous du passé“ un spectacle musical haletant et passionné. Durant 1 h 40, il va plonger les spectateurs dans l’ambiance des années 45/50 avec des chansons culte de la “môme Piaf“.

Samedi 24 septembre, à 20 h 30 : salle La Grange Bellevue, à Cocherel. Tarifs : de 5 à 8 euros. Renseignements : 01 60 61 55 00 et culture@paysdelourcq.fr