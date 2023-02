Edgar Boulai, le “monstre” de Vaux-le-Pénil, reste en prison

C’est un fait divers qui a marqué l’histoire judiciaire de la Seine-et-Marne.Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1995, à Vaux-le-Pénil, près de Melun, Edgar Boulai décime la famille Davila, les parents et leurs deux enfants. Ce n’est qu’un an plus tard, le 23 septembre 1996, que les corps de Donald, 35 ans, Stéphanie, 21 ans, Donald Junior, trois ans, et Donatella, deux ans, seront retrouvé dans le jardin de la maison familiale. Au terme d’une année d’enquête laborieuse, Edgar Boulai est arrêté, jugé et finalement condamné à perpétuité en 2000 pour ce quadruple meurtre.

Désormais âgé de66 ans, l’homme, qui est incarcéré à la prison de Moulins-Yzeure (Allier), avait formulé une demande de libération conditionnelle. Celle-ci a été rejetée le 18 janvier par la chambre d’application des peines de la Cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme).

Un crime commis pour une maison

Comment ce drame s’est-il produit ? Venu des Antilles pour effectuer son service militaire en métropole, Edgar Boulai rencontre Donald Davila, qui vit à Vaux-le-Pénil avec sa famille sur un terrain loué à la mairie. La propriété suscite l’intérêt du futur meurtrier qui passe à l’acte dans la nuit du 16 au 17 septembre 1995 avant de s’installer dans la maison. A l’entourage des Davila inquiet, Boulai prétend qu’il garde le domicile en attendant le retour de vacances de la famille.

Mais Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie, n’y croit pas et face à l’inaction de la police, mène sa propre enquête. Elle soupçonne immédiatement Edgar Boulai, déjà connu de la justice pour des faits de violence. Lorsqu’elle apprend qu’il a vendu les véhicules de sa fille et de son gendre, elle porte plainte pour vol. La police s’intéresse de près à Boulai, détenu alors pour conduite en état d’ivresse. Il est libéré pour assister à la fouille de la maison. Les enquêteurs y découvrent des éléments troublants, mais c’est finalement la maîtresse du suspect, placée en garde à vue, qui révèle que la famille Davila est enterrée dans le jardin. Les corps sont découverts en même temps que les restes d’un rite vaudou. Le “monstre” de Vaux-le-Pénil est condamné à la perpétuité en 2000. Depuis, il s’adonne à la peinture.