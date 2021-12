Edentara : une ferme pédagogique exotique

Le parc, association sans but lucratif, est animé par des bénévoles, et les animaux proviennent d'origines diverses (abandonnés, offerts, retirés à leurs propriétaires pour cause de détention illégale, etc). Edentara présente environ 150 animaux de 40 espèces différentes : ratons laveurs, daims, chèvres naines, lamas, antilopes, nandous, kangourous, porc-épic indien, paons, grues couronnées, cochons noirs du Vietnam, tortues, serpents, lézards, mygales...

En ce dimanche de rentrée scolaire, les visiteurs pourront bénéficier de visites commentées du parc animalier et assister au nourrissage des serpents dans le vivarium.