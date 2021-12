Ecoquartier de l'Eau Vive : la commercialisation est lancée

Cette opération, portée par l'établissement public d'aménagement en partenariat avec la commune de Lieusaint, se compose de trois résidences réalisées par Quartus, Legendre Immobilier et Kaufman & Broad. Le projet a reçu en 2017 le label national Ecoquartier du ministère de la Cohésion des territoires, et s'est vu décerner en 2019 le label « 100 quartiers urbains et écologiques » par le Conseil régional d'Ile-de-France.

Le projet se veut l'illustration du « périurbain durable », principe « structurant de l'action de l'EPA Sénart pour le développement de son offre résidentielle ».

« Avec ce nouveau quartier, nous tenions à recréer une continuité entre le bâti et le paysage : connecté au tissu urbain, l'écoquartier de l'Eau Vive s'inscrit aussi en harmonie avec les espaces naturels environnants », explique Isabelle Menu, urbaniste et architecte, coordinatrice de la deuxième phase d'aménagement de l'écoquartier.

Après 1 550 logements en phase 1, la phase 2 du développement de l'écoquartier de l'Eau Vive porte, à terme, sur environ 500 logements. Des promesses de vente ont été signées avec cinq promoteurs en décembre 2018.

Réalisée par Quartus et Kanopia Architectures, la résidence Qadence s'organise autour d'une place arborée et se compose de 80 appartements (du 2 au 5 pièces) tous avec balcons ou terrasses. La résidence Natureva, conçue par Herbez Architecte et Kaufman & Broad, abrite 84 appartement. Les logements qui seront connectés s'ouvrent sur des espaces extérieurs variés. Le programme Aqua Verde, réalisé par Legendre Immobilier et Landscale Architecture, comprend 84 logements (du studio au 5 pièces, ainsi que deux villas avec terrasse en toiture). Legendre immobilier propose aux futurs résidents des prestations vertes (centrale solaire en toiture, points de recharge pour véhicules électriques…).