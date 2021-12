Ecoquartier de l'Arboretum de Chanteloup : 200 logements mis en vente

« A 35 km au sud-est de Paris, entre les forêts de Rougeau et de Sénart, Moissy-Cramayel a su se développer en préservant son patrimoine et la qualité de vie de ses habitants », précise l'Epa Sénart.

« Les maisons côtoient les petites résidences du centre-ville authentique. Le quartier dispose aussi de commerces et du centre culturel de la Rotonde ».

L'Arboretum de Chanteloup se veut ainsi un quartier connecté avec la nature, avec le Ru des Hauldres ou le parcours de santé, les espaces verts protégés encouragent la pratique des sports ou les promenades en famille. Une ferme urbaine proposera ses produits en vente directe et fournira la cantine du futur groupe scolaire, où les circuits courts et l'agriculture biologique seront privilégiés.

L'Epa annonce qu'une « attention particulière » est portée à ce projet. Plusieurs phases d'aménagement et une méthodologie concertées avec la commune et l'EPA. Aussi, la réalisation de 450 logements est confiée à sept opérateurs partenaires : Altarea Cogedim IDF, Artenova Immobilier, European Homes, l'Immobilière IdF, Nafilyan & Partners, Saint-Agne Immobilier et Sully Promotion. « Associer tous les acteurs des projets dès l'amont de la réflexion avec l'aide d'un architecte coordinateur et d'un bureau d'études, permet d'assurer une une diversité architecturale tout en garantissant un projet cohérent et harmonieux »,

conclut l'Epa.