École : deux semaines de transition et d'adaptation

Cette semaine et la suivante permettront de définir, avec les maires, un dispositif qui réponde aux besoins des parents et des élèves. Après une pré-rentrée des enseignants les 11 et 12 mai, la réouverture des écoles permettra l'accueil de petits groupes d'élèves, les 14 et 15 mai, puis les 18 et 19 mai. Les modalités d'organisation du temps scolaire et périscolaire seront ainsi consolidées en vue du 25 mai.



Les enfants des professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation (soignants, policiers, gendarmes, enseignants, personnels municipaux des écoles...) seront accueillis de manière prioritaire. Le fonctionnement qui a prévalu pendant le confinement, avec des enseignants volontaires qui, dans le même temps, assuraient la continuité pédagogique aux élèves de leur classe, doit petit à petit évoluer afin que ces enfants puissent, comme les autres, retrouver un cadre scolaire sécurisant : leur classe, leur maître et leur école.

Selon la Préfecture, « durant cette phase de transition, aucun enfant de soignants ne sera laissé sans solution, quel que soit son niveau de classe. En concertation avec les maires, des organisations et/ou rotations d'enseignants volontaires sont d'ores et déjà prévues afin de maintenir l'encadrement sur le temps scolaire. L'ouverture même partielle des écoles, est à l'évidence la solution qui permettra de garantir un enseignement le moins dégradé au bénéfice des élèves qui en ont le plus besoin ».

Le retour à l'école sera également proposé aux enfants de certaines familles pour des raisons scolaires ou sociales et certains niveaux de classe (GS, CP et CM2) seront privilégiés.

La continuité pédagogique à distance sera maintenue pour tous les élèves.