Ecole des Ponts ParisTech : les résultats d'une nuit pour entreprendre dévoilés

Le jury, composé notamment de membres de la direction de l'École des Ponts ParisTech et d'entrepreneur, des anciens de l'École, s'est réuni au petit matin et a remis le premier prix à l'équipe Vigidrone, qui a remporté un chèque de 1 200 euros de la part de la Fondation des Ponts.

Les étudiants participants à ce concours nocturne étaient suivis et conseillés par 15 coachs et avaient 12 heures pour soumettre leurs projets (présentation orale, présentation PPT, mini film). Sept thématiques étaient proposées, de l'environnement, au marketing en passant par l'aménagement.

Le premier prix a été décerné à l'équipe composée de quatre étudiants de l'École des Ponts ParisTech et un étudiant de l'ENSTA ParisTech. Leur projet intitulé Vigidrone permet, à l'aide de drones situés sur des bornes d'autoroute, d'intervenir plus rapidement sur des accidents afin de réduire le temps d'arrivée des secours. « Aujourd'hui, lorsqu'il y a un accident sur une autoroute, il faut d'abord attendre les pompiers qui doivent constater les dégâts. Ensuite, il se passe 20 minutes en moyenne avant l'arrivée des secours. Ces drones, équipés d'une intelligence artificielle, permettent d'identifier le nombre et les typologies de véhicules accidentés (camions dangereux ou voitures) ainsi que le nombre de victimes potentielles. Notre concept permettrait d'économiser 14 précieuses minutes sur le temps de prise en charge de personnes accidentées » déclare Laurane Preumont, étudiante en 2e année à l'École des Ponts ParisTech.

L'équipe est composée de Guillaume Jeanrot, Guillaume Mortureux, Félicie Levinton et Laurane Preumont, étudiants en 1re et 2e années à l'École des Ponts, et de Tristan Kalos, étudiant de 3e année à l'ENSTA ParisTech.

Le deuxième prix a été attribué à l'équipe qui a proposée le projet “Follow up”. Celui-ci consiste à implanter le BIM (maquette numérique 3D intelligente utilisée pour les échanges entre les différents intervenants dans la construction) sur les chantiers afin de suivre en temps réel les différentes étapes de construction.

L'équipe qui a remporté le 3e prix était exclusivement composée d'élèves de l'École des Ponts ParisTech. Leur projet, “Pied'zo”, s'inspire de la piézoélectricité, une propriété de certains corps à se polariser électriquement ou d'être déformé par un champ électrique grâce à une contrainte mécanique.