Ecofestival du cinéma : la nature en images

Cette année, les projections se passeront à la Coupole, l'Espace Prévert, à Savigny, la mairie de Cesson, la Citrouille, maison des loisirs et de la culture de Cesson Vert-Saint-Denis, la Marge, à Lieusaint, la Rotonde, à Moissy. Au programme, une quinzaine de longs-métrages pour parler des problèmes de la planète : le pillage des ressources (Avatar de James Cameron), le bio dans les cantines (Zéro Phyto 100 % Bio de Guillaume Bodin), la santé (Les Sentinelles de Pierre Pézerat), la survie de l'humanité (L'Étreinte du serpent de Ciro Guerra), la biodiversité (La Biodiversité c'est aussi près de chez vous de Rafael Gueterrez), le gaspillage alimentaire (Food Savers de Valentin Thurn).

L'association pense aussi aux plus jeunes avec des films comme Tante Hilda de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux, Ma petite planète verte (5 courts-métrages d'animation), La Planète bleue de Alastair Fothergill et Andy Byatt, Mia et le Migou et Ma petite planète chérie de Jacques-Rémy Girerd, Lucie contre la pollution de Cécile Taillandier, Linnéa dans le jardin de Monet de Christina Bjork et Lena Anderson, Les Pépites de Xavier de Lauzanne.

Deux films sont en outre projetés hors sélection : Moi, Claude Monet de Phil Grabsky, et L'Intelligence des arbres de Julia Dordel et Guido Tölke. L'association Développement durable notre avenir s'est adjoint les services de plusieurs associations pour organiser des rencontres et des débats à l'issue des projections, parfois en présence des réalisateurs : France nature environnement, Humanité et biodiversité, Survival international et Phenix.

Programme complet du festival sur : lecolibri.info. Renseignements au 07 84 93 89 77.