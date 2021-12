La collecte d'ECODDS au Castorama de Melun annulée

Eco DDS prévoyait ces jours-ci cinq collectes ponctuelles des déchets chimiques des particuliers en région Île De France, dont une qui a lieu en Seine-et-Marne et plus précisément à Melun, ce samedi 3 octobre, sur la parking de Castorama. Mais l'événement est finalement annulé "compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement".