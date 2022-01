EasyPark arrive à Chelles

Aujourd’hui, l’un des principaux fournisseurs de paiement du stationnement digital en Europe est opérationnel dans plus de 80 villes, dont désormais Chelles.EasyPark souhaite ainsi aider les villes qui cherchent des solutions pour fluidifier le trafic. Pour les automobilistes, c’est aussi la possibilité de visualiser les probabilités de stationnement rue par rue via la donnée prédictive, d’avoir la capacité à réserver et de payer leur recharge électrique.