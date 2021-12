Dynabuy booste le business des TPE-PME du Sud Est Francilien

Révolution numérique oblige, la prospection pour les TPE-PME tend à prendre de nouvelles formes. Et l'isolement souffre parfois le chef d'entreprise peut rapidement constituer un frein au développement de sa structure. Une évolution bien intégrée par l'entreprise Dynabuy, qui a ajouté il y a quelques années les business meetings à son offre de centrale d'achat et d'avantages b to b destiné aux comité d'entreprise, par exemple.

Lors de ces réunions, chaque participant dispose de deux à trois minutes pour présenter son entreprise à travers plusieurs tours de table, le tout dans une ambiance conviviale et dans un « esprit business bienveillant ». « La prospection au porte-à-porte, c'est dépassé et le mailing deviendra encore plus complexe avec l'arrivée du règlement sur la protection des données (RGPD) », souligne Patrick Boué, directeur de l'agence Dynabuy Île-de-France Sud, avec Stéphanie Truck, qui intervient en Seine-et-Marne et en Essonne.

« L'idée, c'est de donner la possibilité à chaque chef d'entreprise d'avoir une prospection concentrée, de rencontrer un maximum de personnes sur un temps court », explique Patrick Boué. En effet, le dirigeant qui participe à l'une des quatre rencontres (minimum) mensuelles aura la possibilité d'échanger avec 30 à 50 entrepreneurs.

Susciter l'intérêt

« Il est vrai que nous devons susciter l'intérêt rapidement, mais nous restons bienveillants les uns avec les autres », confirme un groupe de participants au business meeting réalisé au sein des locaux de BNP Paribas à Melun. Le rôle des directeurs d'agence, Séphanie Truck et Patrick Boué, qui s'emploient à insuffler dynamisme et bonne humeur à leurs adhérents, est ainsi prépondérant lors des speed-meeting. Cet état d'esprit permet en effet aux adhérents de peaufiner toujours plus leur « pitch », n'étant pas soumis à la pression habituelle. L'agence sud francilienne propose d'ailleurs une formation en la matière en partenariat avec l'entreprise STEF.

« Au fur et à mesure, on s'améliore, on arrive à être plus spontané et comme l'on se voit régulièrement, le lien se fait naturellement. Il faut que nos interlocuteurs puissent parler facilement de nous une fois le speed meeting terminé », poursuit le groupe. La confiance, gagnée au fil des rencontres, est la clé de ces échanges, d'où peuvent naître de belles initiatives, comme Pool Dev, qui réunit aujourd'hui une équipe spécialisée dans le développement commercial.

Après une demi-douzaine de rotations entre les différentes tables, vient le temps de la « cantonnade ». « Chacun d'entre vous, en une trentaine de secondes, va se présenter devant tout le monde et expliquer précisément ce qu'il recherche », lance Patrick Boué. Elargir son réseau, présenter ses produits ou tout simplement se faire connaître… Les présentations des adhérents témoignent de toute la créativité des TPE/PME.

Le réseau Dynabuy dispose par ailleurs d'un réseau de 76 000 TPE/PME et chaque adhérent peut participer aux 800 business meeting organisés dans toute la France, dont une centaine a lieu en Île-de-France. De quoi démultiplier les occasions de booster son réseau et son chiffre d'affaires, en Seine-et-Marne et en Essonne.

Contact : Stéphanie Truck, stephanie@dynabuy-idfsud.fr 06 46 36 44 77 et Patrick Boué: Tel : 06 75 61 37 28 patrick@dynabuy-idfsud.fr