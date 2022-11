Duoday 2022 : le Département s’engage auprès des personnes en situation de handicap

À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personneshandicapées (SEEPH) qui se déroule jusqu’au 20 novembre, le Département va accueillir, le 17 novembre, une dizaine de personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de découvrir un métier ainsi que son organisation et son fonctionnement en duo avec ses agents. Cet événement national, auquel la collectivité prend part, a pour objectif de favoriser l’inclusion par l’emploi.

Cette 26e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées a pour thème “A quand le plein emploi pour les personnes handicapées ?“. Le Département y participe avec un temps fort le 17 novembre. À travers cette journée d’échanges et de rencontres, le Département souhaite faire découvrir, via ses agents, la diversité des métiers et missions qu’il propose à des personnes en situation de handicap. Avec plus de 5 000 agents répartis sur l’ensemble du territoire, le Département est l’un des principaux employeurs publics de la Seine-et-Marne. Le Département emploie 7, 09 % depersonnes en situation de handicap, soit un taux supérieur au taux légal d’emploi des personnes handicapées (6 %).

Un partenariat renouvelé

A noter que le Département vient de signer sa 4e convention departenariat avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour une durée de trois ans. Les objectifs : plus de recrutement, maintien dans l’emploi, développement de l’accessibilité numérique, aménagements de postes et propositions de formation.

Enfin, le Départementinvestit 500 000 eurosen complément des 500000 euros octroyés par le FIPHFP via la convention de partenariat et dans le cadre de sa politique handicap.

